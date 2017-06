Incidente em praça de Turim pode ter sido causado por pegadinha

Tumulto

O tumulto que resultou em mais de 1.500 feridos em uma praça de Turim no último sábado pode ter se iniciado por contado de uma brincadeira. De acordo com os jornais italianos, dois jovens prestaram depoimento à policia e confessaram que se passaram por terroristas com o intuito de pregar uma pegadinha.

Segundo o jornal Gazetta dello Sport, um dos jovens teria gritado que era um terrorista e provocado o falso alarme. Imagens da Praça San Carlo, onde cerca de 40 mil pessoas acompanharam o jogo entre Juventus e Real Madrid pela final da Champions League, mostram um dos jovens com uma mochila no centro da confusão. Em seguida, amigos do rapaz o puxaram para longe do local.

Um garoto de sete anos está entre as vítimas mais graves. Segundo a imprensa local, as informações dão conta de que ele foi encaminhado para o hospital com lesões na cabeça e no peito e está em coma.



