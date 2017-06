Isco titular e Bale no banco; Juventus sem surpresas

Cardiff

O Real Madrid anunciou a escalação inicial para a partida deste sábado, contra a Juventus, em busca do título da Liga dos Campeões.

Isco vai começar entre os titulares, no lugar do galês Gareth Bale, que está recém recuperado de lesão. O francês Zinedine Zidane preferiu ir à campo com o meia espanhol, que está em excelente fase no fim de temporada.

Por outro lado, o colombiano James Rodríguez ficou de fora da lista de relacionados, assim como Lucas Vázques.

James também ficou de fora da decisão contra o Atlético de Madri, no ano passado, e perdeu a segunda chance de disputar uma final.

A Juventus não teve surpresas e vai à campo com a dupla argentina Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala, junto com o croata Mario Mandzukic.

Juventus: Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Miralem Pjanic, Sami Khedira; Dani Alves, Paulo Dybala, Mario Mandzukic - Gonzalo Higuaín.

Treinador: Massimiliano Allegri.

Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Isco Alarcón, Toni Kroos; Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.

Treinador: Zinedine Zidane.

Árbitro: Felix Brych (Alemanha).

* AFP