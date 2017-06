José Aldo perde para Holloway e fica sem o cinturão dos penas no UFC

Não deu

A sintonia entre a torcida e José Aldo não foi suficiente para o lutador brasileiro neste sábado, no UFC 212, realizado na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. Apesar do calor dos fãs, o "campeão do povo" foi derrotado pelo americano Max Holloway, por nocaute técnico, no fim do terceiro round.



Ao fim da luta, que vinha sendo equilibrada, Aldo saiu do octógono sem condições de dar entrevista e chorando copiosamente. Com o revés, José Aldo perde o cinturão dos penas, deixando o Brasil apenas com um título — o de Amanda Nunes, dos galos feminino.



O ADEUS DE BELFORT — só que não



Muito querido e impulsionado pela torcida carioca, Vitor Belfort era um dos principais nomes do UFC 212. E ele fez bonito. Neste sábado, na Arena da Barra, o brasileiro de 40 anos se recuperou de suas últimas três derrotas e, diante do também experiente Nate Marquardt, venceu por decisão unânime.



Ao fim da luta, que se deu praticamente toda em pé, Vitor prometeu que fará mas cinco lutas no Ultimate, levando os fãs à loucura. Por falar no calor das arquibancadas, o grito de "O campeão voltou!" coroou a boa exibição do brasileiro.



— Sem sacrifício não há glória. Sou muito grato a todos que plantaram algo de positivo em minha vida. Vou dar mais cinco lutas para o UFC. Vocês têm que engolir o Vitor Belfort, vou voltar e me reinventar — disse Belfort, ainda no octógono.



CLÁUDIA GADELHA NÃO DECEPCIONOU



A brasileira Cláudia Gadelha e a polonesa Karolina Kowalkiewicz fizeram o co-evento principal do UFC 212, e quem levou a melhor foi a brasileira. A número um do mundo na categoria encaixou um mata-leão aos 3m03s do primeiro round. Kowalkiewicz não segurou as lágrimas e chorou assim que a luta foi encerrada, sendo consolada por Gadelha no octógono.



— Eu tenho dito que você não pode conseguir coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Eu me desafiei e sou uma nova lutadora agora. E vai ser muito difícil me vencer novamente. Hoje eu estou me concentrando em outras coisas, vou me mudar para Albuquerque, comprar um carro novo e é isso — disse Gadelha.



Gadelha finaliza a polonesa Karolina Kowalkiewicz Foto: Marcelo Cortes / Agência Lancepress!

Confira todos os resultados do UFC 212:



CARD PRINCIPAL

Max Holloway venceu José Aldo por nocaute técnico

Cláudia Gadelha venceu Karolina Kowalkiewicz por finalização

Belfort venceu Nate Marquardt por decisão unânime

Paulo Borrachinha venceu Oluwale Bamgbose por nocaute técnico

Yancy Medeiros venceu Erick Silva por nocaute técnico



CARD PRELIMINAR

Raphael Assunção venceu Marlon Moraes por decisão dividida

Antônio Cara de Sapato venceu Eric Spicely por finalização

Mathew Lopez venceu Johnny Eduardo por nocaute técnico

Brian Kelleher venceu Iuri Marajó por finalização

Viviane Sucuri venceu Jamie Moyle por decisão unânime

Luan Chagas venceu Jim Wallhead por finalização

Deiveson Alcântara venceu Marco Beltrán por nocaute técnico



