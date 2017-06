Leonardo Oliveira: a Dupla pode ganhar um Gre-Nal nesta segunda

Opinião

Gremistas e colorados podem ganhar um Gre-Nal nesta segunda-feira. Em Belo Horizonte, dirigentes se reúnem para discutir os rumos da Primeira Liga e sortear os confrontos das quartas de final da competição. Como o Inter passou em primeiro no seu grupo e o Grêmio em segundo, podemos ter um clássico no Beira-Rio, dia 29.

Nesta fase, a decisão de quem passa à próxima fase será em jogo único. Na saída do programa Balanço Final, da Rádio Gaúcha, neste domingo, conversei com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, sobre a Primeira Liga. Romildo, inclusive, não estará no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil por causa desse compromisso em Belo Horizonte

Segundo o presidente gremista, a Primeira Liga não deverá mais existir nos moldes atuais. Uma das possibilidades é fazer dela uma competição de verão, como parte das pré-temporadas dos clubes. Mais ou menos como era o Torneio Rio-São Paulo no início dos anos 2000. Tudo, no entanto, será discutido na reunião desta segunda-feira.