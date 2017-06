Leonardo Oliveira: só um projeto de longo prazo salva o futebol do Interior

Opinião

O Riograndense-SM, empreendeu esforço e se classificou à segunda fase da Terceirona. Foi sexto em um grupo de oito. Mas desistiu da competição. Alegou falta de estádio (o Eucaliptos não atende às normas de segurança) e ausência total de dinheiro.

Leia mais:

Direção do Riograndense-SM comenta desistência da Terceirona: "Os times fazem milagre para jogar"

FGF confirma vagas para Série D e Copa do Brasil nas copas regionais

Um mês depois do título gaúcho, Beto Campos estuda e planeja retorno



Os jogadores eram pagos por empresários ou eram amadores da região. O presidente Márcio Rubin disse que, assim como os demais, seu clube faz milagre para jogar. Decidiu parar mesmo sob risco de levar dois anos de suspensão.

O caso do Riograndense é mais um exemplo de que o futebol do Interior precisa, com urgência, de projeto, de algo pensado em conjunto para, pelo menos, os próximos 10 anos. A fórmula de pagar boas cotas para quem está na elite jogar quatro meses, já se sabe, está falida.