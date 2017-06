Lesionada desde janeiro, Thaisa realiza cirurgia em São Paulo 

Vôlei

A central bicampeã olímpica Thaisa foi submetida, nesta terça-feira (6), a uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento realizado pelo ortopedista Luis Eduardo Tirico, em São Paulo, transcorreu bem. A jogadora sofreu uma lesão na cartilagem — que precisou ser transplantada — e no menisco em janeiro. Sua volta às quadras deve acontecer dentro de seis meses. À tarde, a jogadora do Eczacibasi, da Turquia, recebeu a visita do novo técnico do seu time, Marco Aurélio Motta.

— A lesão na cartilagem estava bem maior do que a ressonância havia mostrado, e a do menisco também estava muito pior, porque chegou a soltar um pedaço grande. Estava diretamente osso com osso, meio retraído e sem a parte do amortecimento. Por isso que eu sentia tanta dor e machucou tanto a cartilagem. O doutor Tirico tentou recuperar o máximo. A cirurgia demorou até mais tempo do que o previsto, mas, no fim, ele saiu muito orgulhoso porque deu tudo certo — disse Thaisa.

Passando pra dizer que foi tudo bem na cirurgia!!! Graças a Deus e as orações de todos vcs!!!! Obrigada meu lindos!!!! A cirurgia foi um pouco mais complicadinha q o previsto pq estava um pouco pior do que mostrava nos exames... mas no fim deu tudo certo!!!!! Graças a Deus!!!!!! Agora foco na recuperação!!!!!!!! Vamo que vamos!!!!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Thaisa Daher Pallesi ¿¿¿¿ (@daherthaisa) em Jun 6, 2017 às 5:19 PDT

A situação da central se agravou porque, após a lesão sofrida no dia 20 de janeiro, contra o Bursa, pela Liga Turca, ela voltou a jogar mais quatro vezes no sacrifício, atendendo ao pedido da comissão técnica do Eczacibasi. Na última vez, diante do Fenerbahce, no dia 4 de abril, também sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito. Thaisa ficou internada dois dias em um hospital de Istambul. Impossibilitada de continuar a temporada, retornou ao Brasil no dia 16 de abril.



*LANCEPRESS