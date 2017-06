Liddell posta foto de encarada com Ortiz e sugere terceira luta

Rivalidade

Chuck Liddell tem 47 anos e não luta desde 2010, mas parece disposto a retomar a carreira no MMA. Neste domingo (4), o americano postou no seu Instagram a foto de uma encara com o rival Tito Ortiz. A mensagem, "por que não?", indica o desejo de uma terceira luta entre eles.

Why not? Uma publicação compartilhada por Chuck Liddell (@chuckliddell) em Jun 3, 2017 às 9:02 PDT

Chuck Liddell tem 21 vitórias e oito derrotas na carreira. Ele venceu Tito Ortiz duas vezes pelo UFC, em abril de 2004 e em dezembro de 2006. Liddell foi campeão dos meio-pesados do Ultimate entre abril de 2005 e maio de 2007, quando perdeu o título para Rampage Jackson.



A última vitória de Liddell no MMA foi em dezembro de 2007, quando derrotou Wanderlei Silva por decisão. Depois, perdeu em sequência para Rashad Evans, Maurício Shogun e Rich Franklin. Recentemente, o americano revelou o desejo de voltar a lutar.

Tito Ortiz tem 42 anos. Ex-campeão meio-pesado do UFC, voltou a lutar em 2014 depois de um hiato de dois anos. Em quatro lutas pelo Bellator, venceu três — sobre Alexander Shlemenko, Stephan Bonnar e, na última, Chael Sonnen. A única derrota foi para Liam McGeary, em disputa pelo cinturão. Depois de bater Sonnen, Tito disse que se aposentaria.