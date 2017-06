Lochte passou por problemas após Olimpíada: "Estava prestes a acabar com toda a minha vida"

Natação

Após a polêmica do falso assalto durante a Rio-2016, o nadador americano Ryan Lochte ainda é obrigado a conviver com as consequências. Quase 10 meses após o episódio em um posto de gasolina na capital carioca, o atleta admite que passou por momentos complicados.



Em entrevista e ESPN americana, o atleta contou que passou por problemas emocionais, chorou diversas vezes e quase perdeu a vontade de seguir vivo.



— As pessoas queriam uma razão para me odiar. Depois do Rio, provavelmente eu era a pessoa mais odiada do mundo. Em alguns momentos eu estava chorando, pensando, "se eu for para a cama e nunca mais acordar, tudo bem" — afirmou.



Questionado sobre suicídio, Lochte respondeu:



— Estava prestes a acabar com toda a minha vida.



Apesar dos problemas, o nadador encontrou forças na noiva Kayla Rae Redi e no filho. Ele também afirma ter aprendido a lição.



— Tudo acontece por um motivo. Olha, eu parei com a natação em 2013. Eu estava cansado, exterminado. Agora encontrei um novo propósito com meu filho. Essa chama se acendeu e é maior do que nunca, e estou muito animado, porque eu sei o que vai acontecer em Tóquio. Todo mundo vai ter que ficar atento.



