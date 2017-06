Luiz Araújo acerta detalhes com Lille e não joga mais pelo São Paulo

De partida

A última chance que o são-paulino teve de ver Luiz Araújo atuando pelo clube foi na derrota para a Ponte Preta, no domingo. Negociado com o Lille, da França, o jogador foi liberado do treino desta terça-feira e não está à disposição de Rogério Ceni para enfrentar o Vitória, nesta quinta, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante de 21 anos acerta os últimos detalhes de sua transferência para a França. Seus exames médicos ainda não foram marcados, mas a expectativa é de que viaje para a Europa na próxima semana para assinar contrato de cinco temporadas com a equipe, 11ª colocada da última liga nacional.

Formado no tricolor paulista, Luiz Araújo tinha renovado em março com o São Paulo, estendendo seu vínculo até 2021. Sai sob pagamento de 10,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), sendo que 80% (cerca de R$ 31 milhões) ficam com o clube do Morumbi e o restante, com o Mirassol.

O atacante tinha acabado de se recuperar da má fase (ficou 12 jogos sem balançar as redes e chegou a virar reserva) quando acertou sua venda para o Lille. Deixa o São Paulo com 51 partidas como profissional e nove gols marcados. No fim de sua última atuação pela equipe, no domingo, chamou o clube de "segunda casa".

Para o seu lugar, o clube já acertou com Maicosuel: usou 1 milhão de euros (R$ 3,7 milhões) da negociação de Luiz Araújo para tirar o atacante de 31 anos do Atlético-MG. O novo reforço fará exames nesta quarta-feira e assinará contrato de três temporadas.



