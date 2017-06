Manchester United é o clube mais valorizado do mundo, segundo a Forbes

Los Angeles

A revista de economia Forbes estabeleceu um ranking dos times mais valiosos do mundo, nesta terça-feira, no qual o Manchester United está na primeira posição, na frente de Barcelona e Real Madrid, líder nas últimas quatro temporadas.

Os Diabos Vermelhos valorizaram 11% em um ano, segundo a publicação, com valor estimado de 3 bilhões e 690 milhões de dólares.

O clube inglês, vencedor da Liga Europa nesta temporada e sexto colocado da Premier League, está na frente do Barcelona (3 bilhões e 640 milhões de dólares), do Real Madrid (3 bilhões e 580 milhões de dólares), do Bayern de Munique (2 bilhões e 710 milhões de dólares) e do Manchester City (2 bilhões e 80 milhões de dólares).

Segundo a Forbes, o United faturou 765 milhões de dólares na temporada 2015-16, 77 milhões a mais que a dupla espanhola, que ganhou 688 milhões cada.

O time comandado pelo português José Mourinho teve lucro de 288 milhões de dólares, 107 a mais que o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Os Diabos Vermelhos também dominam os rivais em termos de patrocínio e marketing, com 405 milhões nesse quesito. No entanto, o Barcelona tem o valor de camisa mais bem pago, com 233 milhões de dólares, contra 214 dos ingleses.

A Premier League recebe 4 bilhões e 550 milhões de dólares em direitos televisivos por temporada e é o campeonato mais próspero, com seis clubes entre os 10 primeiros colocados do ranking da Forbes.

