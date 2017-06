Maratona de Porto Alegre registra recorde de inscrições

Pelas ruas da Capital

Programada para a manhã deste domingo (11), a 34ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre terá o recorde de 10 mil inscritos, um aumento de 25% do número de participantes em relação ao evento de 2016. Apenas na principal prova de elite, de 42,195 quilômetros, estão confirmados 4 mil atletas de 11 países, entre eles dois competidores do Quênia.

O percurso é praticamente idêntico ao trajeto do ano passado, com pequenas alterações em algumas ruas. A principal novidade de 2017 é que a largada e a chegada serão na Avenida Diário de Notícias, em frente ao BarraShoppingSul.

Os bloqueios das ruas começarão a ser feitos pela EPTC na madrugada de domingo, 11. A previsão de desbloqueio total está prevista para o início da tarde de domingo. As vias mais centrais da cidade não serão afetadas. Ao todo, 125 linhas de ônibus terão seus trajetos alterados na área do evento. Os terminais centrais da Capital não sofrerão modificações.



O acesso dos moradores às ruas bloqueadas terá orientação dos agentes de fiscalização de trânsito e transporte da EPTC. Todas as linhas de transporte coletivo e seletivo deverão realizar embarque e desembarque nos pontos existentes e provisórios (paradas com pedestais) no desvio realizado.

Na manhã de domingo, os usuários da Avenida da Legalidade deverão utilizar o Túnel da Conceição como alternativa de deslocamento. Será facilitado o acesso ao HPS e demais hospitais localizados nas áreas de competição. As vias de lazer dos corredores de ônibus das avenidas Erico Verissimo e Aureliano de Figueiredo Pinto serão desativadas durante a programação do evento.

A programação

A Maratona Internacional de Porto Alegre será disputada no domingo, com largada e chegada na Avenida Diário de Notícias, 300, em frente ao BarraShoppingSul.

A edição deste ano será a maior em 34 anos de realização do evento, organizada pelo Corpa. Estão inscritos 10 mil atletas, dos quais 4 mil para a principal prova da programação, de 42,135km.

Horário das largadas

6h45min — Cadeirantes, especiais e deficientes visuais

6h55min — Maratona feminina (elite)

7h — Maratona masculina (elite e público geral) maratona feminina (público geral) e meia maratona (masculino e feminino)

7h30min — Rústicas de 3km, 5km e 10km

10h — Maratoninha

Os organizadores orientam os participantes a chegar ao local da largada com pelo menos uma hora e meia de antecedência. O estacionamento do shopping estará aberto.

Os kits dos corredores serão entregues a partir de quinta-feira, das 11h às 19h, na feira da maratona, que será montada no BarraShoppingSul.

*ZHESPORTES