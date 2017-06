Marfinense que jogou Copas de 2010 e 2014 morre após mal súbito na China

Luto

O meio-campista Cheick Tioté, de 30 anos, morreu nesta segunda-feira (5) ao ter um mal súbito em um treinamento do Beijing Enterprises, time que o marfinense defendia na segunda divisão da China. O jogador caiu já sem consciência durante a atividade. Ele foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu.

O marfinense completaria 31 anos no dia 21. Profissional desde 2005, ele jogou por Anderlecht-BEL, Roda JC-HOL, Twente-HOL e Newcastle-ING, antes de ir para o Beijing Enterprises no ínício deste ano.

Tioté jogou as Copas do Mundo de 2010 e 2014 pela Costa do Marfim, além de três participações na Copa Africana de Nações.