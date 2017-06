Mena é detido por dirigir em alta velocidade e embriaguez

Problema

O lateral-esquerdo do Sport, Mena foi detido na noite de domingo após ser parado em uma blitz por dirigir embriagado e acima da velocidade permitida em uma via no Chile.

No entanto, o jogador foi apenas chamado para depor o que não o impede de viajar com a Seleção para a Copa das Confederações na Rússia.

De acordo com a Carabineiros, a polícia militar chilena, o jogador dirigia á 166 km/h, às 23h30, na rota 68, onde o limite de velocidade permitido é de 120 km/h. Além disso, o jogador continha 1,6 gramas de álcool no sangue, o dobro do permitido pela Ley Emília, a Lei Seca do país.

*LANCEPRESS