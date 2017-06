Murray derrota russo por 3 a 0 e está nas quartas de Roland Garros

Paris

O britânico Andy Murray, número 1 do mundo, garantiu sua vaga nas quartas de final de Roland Garros com uma vitória por 3 a 0 sobre o russo Karen Khachano (53º do ranking ATP).

Leia mais:

Nadal e Djokovic avançam às quartas de final de Roland Garros

Tenista tropeça em lona, torce o tornozelo e deixa Roland Garros

Gustavo Kuerten: "Se não tivessem filmado, ninguém acreditaria"

Murray venceu a partida com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Na próxima fase, o britânico enfrentará o vencedor da partida entre o japonês Kei Nishikori e o espanhol Fernando Verdasco.