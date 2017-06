Murray e Wawrinka avançam às oitavas de final em Roland Garros

Paris

O britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, derrotou neste sábado o argentino Juan Martín Del Potro, 29º cabeça de chave, na terceira rodada de Roland Garros por 3-0 (7-6, (10/8), 7-5 e 6-0).

Depois de dois sets muito equilibrados, Del Potro não conseguiu acompanhar a condição física de Murray e o terceiro set virou um passeio do escocês.

O argentino sentia dores na perna direita e reclamava muito. Del Potro fazia gestos negativos com a cabeça, gritava e batia a raquete contra o chão.

A primeira parcial, definida apenas no tie break, durou quase uma hora e meia. Murray demonstrou paciência e conseguiu carimbar sua passagem para as oitavas de final do Grand Slam francês em uma partida que durou duas horas e 53 minutos.

Já o Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros em 2015, venceu o italiano Fabio Fognini por três sets a zero, sem dificuldades, parciais 7-6 (7/2), 6-0 e 6-2.

Wawrinka se recuperou da última vez que os dois se enfrentaram no saibro, em 2013, quando Fognini saiu vencedor.

O primeiro set foi complicado para o suíço, que precisou salvar três set-points antes de ir ao tie-break. Na decisão final, Wawrinka abriu boa distância e fechou o set.

"Estou feliz de estar em Roland Garros, porque tenho boas memórias daqui. Por enquanto estou indo muito bem, mas cada jogo é mais difícil que o outro", falou Wawringa, que vai enfrentar o vencedor do duelo francês entre Gaël Monfils e Richard Gasquet, atrasado por conta da chuva.

Os outros dois sets foram fáceis para Wawrinka, que confirmou os serviços e com direito a "pneu" no segundo set.

"O primeiro set foi muito difícil. Ele jogou bem e eu tive dúvidas sobre minha estratégia de jogo. Depois eu relaxei e fui melhor. É um jogador imprevisível e pode variar muito o ritmo. Era preciso que eu me impusesse em campo desde o início", acrescentou o suíço.

Resultados de sábado em Roland Garros:

Simples homens, 3ª rodada:

Andy Murray (GBR/N.1) x Juan Martín Del Potro (ARG/N.29) 7-6 (10/8), 7-5, 6-0

Fernando Verdasco (ESP) x Pablo Cuevas (URU/N.22) 6-2, 6-1, 6-3

Stan Wawrinka (SUI/N.3) x Fabio Fognini (ITA/N.28) 7-6 (7/2), 6-0, 6-2

Kevin Anderson (RSA) x Kyle Edmund (GBR) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 5-7, 6-1, 6-4

Marin Cilic (CRO/N.7) x Feliciano Lopez (ESP) 6-1, 6-3, 6-3

Simples mulheres, 3ª rodada:

Caroline Wozniacki (DIN) x Catherine Bellis (EUA) 6-2, 2-6, 6-3

Carla Suarez (ESP/N.21) x Elena Vesnina (RUS/N.14) 6-4, 6-4

Simona Halep (ROM/N.3) x Darya Kasatkina (RUS/N.26) 6-0, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.28) x Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 4-6, 9-7

Alizé Cornet (FRA) x Agnieszka Radwanska (POL/N.9) 6-2, 6-1