Murray e Wawrinka avançam às quartas de final de Roland Garros

O britânico Andy Murray, número 1 do mundo, garantiu sua vaga nas quartas de final de Roland Garros com uma vitória de 3-0 sobre o russo Karen Khachanov, assim como o suíço Stan Wawrinka, que venceu o francês Gael Monfils pelo mesmo resultado.

Murray, que assumiu o topo do ranking graças a uma segunda metade de temporada espetacular no ano passado, vem somando resultados decepcionantes em 2017 e tenta em Roland Garros recuperar seu melhor tênis.

Contra Khachanov, de apenas 21 anos, Murray precisou de pouco mais de duas horas para vencer a partida com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

Nas quartas e final, o adversário de Murray será o japonês Kei Nishikori, oitavo cabeça de chave, que sofreu um 'pneu' no primeiro set contra o espanhol Fernando Verdasco, mas conseguiu se recuperar e devolver o 'favor' no quarto set, fechando a partida com placar de 0-6, 6-4, 6-4, 6-0.

Já Wawrinka, campeão do Grand Slam em 2015, superou o último francês restante em Paris e por 7-5, 7-6 (9/7) e 6-2. É a quarta vez que o suíço alcança as quartas de final da competição, onde vai enfrentar o croata Marin Cilic. O número 8 do mundo se classificou depois do sul-africano Kevin Anderson abandonar o jogo quando perdia por 6-3 e 3-0.

Na chave feminina, a romena Simona Halep, número 3 do mundo e finalista de Roland Garros em 2014, continuou a bela campanha no Grand Slam francês, vencendo nesta segunda-feira a espanhola Carla Suárez em fáceis 6-1, 6-1.

Por um lugar nas quartas de final, Halep terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeça de chave, que passou pela croata Petra Martic, 4-6, 6-3, 7-5.

