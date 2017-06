Paris

O espanhol Rafael Nadal (N.4) deu mais um passo na busca do 10º título em Roland Garros ao garantir vaga nas quartas de final com uma vitória tranquila sobre o compatriota Roberto Bautista (N.17) por 3-0 (6-1, 6-2 e 6-2).

Em uma partida de 1 hora e 51 minutos, Nadal não deu chances a Bautista, que conseguiu apenas uma quebra de saque no jogo, contra sete do dono de nove títulos no Grand Slam francês.

* AFP