Paulistano supera Bauru e fica a uma vitória do título da NBB

Basquete

Com a definição do placar apenas nos minutos finais, o Paulistano/Corpore ampliou a vantajem contra o Gocil/Bauru Basket e está a uma vitória do inédito título do NBB. Em pleno ginásio Panela de Pressão, o time da capital paulista fez 78 a 74 e pode faturar o título neste sábado (3), às 14h35, no Ginásio Gigantão, em Araraquara (SP), com transmissões ao vivo de Band e SporTV.

Caso o Bauru consiga a vitória no terceiro confronto, as finais voltam para São Paulo, no dia dez de junho, às 14 horas, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). Caso necessário, o quinto jogo será em Botucatu (SP), no dia 17.

Com pouco menos de um minuto para o fim, Lucas Dias converteu arremesso de três e virou o jogo para o Paulistano (74 a 73). Depois de Alex deixar tudo igual com um lance livre, Lucas brilhou novamente e deixou sua equipe novamente em vantagem (76 a 74). Bauru teve a chance de empatar o jogo, mas o Paulistano recuperou a bola e Pecos definiu o placar com dois lances livres.

– Não temos que ter euforia nenhuma. Não tem nada ganho e temos que vencer mais um jogo para acabar a série. Vimos vários exemplos de equipes que perderam a série depois de abrir 2 a 0 nos playoffs e temos que manter nossa cabeça no lugar – analisou o comandante do Paulistano, Gustavo De Conti.

Não foi só pelo final de jogo que Lucas Dias se destacou na partida. Em grande noite, o camisa nove foi o cestinha do Paulistano, com 20 pontos, sendo cinco deles para lá de decisivos para o time da capital na reta final do confronto.

*LANCEPRESS