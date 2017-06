Pumpkins e Chacais vão às semifinais do Gauchão de futebol americano

Entre os quatro

Estão definidas as semifinais do Gauchão de futebol americano. Neste final de semana, Santa Cruz Chacais e Porto Alegre Pumpkins venceram na rodada de wild card e se juntaram a Santa Maria Soldiers e Juventude FA, que já estavam garantidos entre os quatro melhores.

No sábado (3), o Chacais venceu o Bento Gonçalves Snakes por 13 a 3 Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Neste domingo, o Pumpkins venceu o Ijuí Drones com tranquilidade, por 41 a 7, no Vila Ventura, em Viamão.

Nas semifinais, o Juventude FA recebe o Santa Cruz Chacais no dia 17, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O atual campeão Santa Maria Soldiers pega o Porto Alegre Pumpkins no dia 18, no Estádio Presidente Vargas.



O Gauchão de futebol americano está em sua nona edição — a sexta com equipamentos completos, na chamada modalidade fullpads. O Pumpkins é o maior campeão, com quatro títulos, seguido por três do Soldiers e um do Juventude. A edição deste ano, com 12 participantes, é a maior da história.



*ZHESPORTES