Real Madrid prepara festa para histórica 12ª Liga dos Campeões

Cardiff

O mundo do futebol tem seus reis e o Real Madrid é um deles: o campeão da Liga espanhola levantou a 12ª taça da Liga dos Campeões, no sábado, e prepara festa neste domingo para comemorar a volta dos astros Ronaldo, Zidane e companhia.

O domingo era dia de análises e ressaca, apesar da Juventus sofrer para se recuperar da derrota por 4 a 1 na decisão, além do dramático episódio em Turim, onde um estouro provocou confusão e mais de mil feridos, segundo último balanço da polícia italiana.

Os torcedores estavam reunidos em uma praça central da cidade para acompanhar o jogo em telões, quando um estrondo assustou as pessoas.

Desde Cardiff, onde a final foi realizada, o técnico da Velha Senhora Massimiliano Allegri mandou lembranças para os torcedores da equipe.

"Esperamos que nossos torcedores em Turim estejam bem e que não tenhamos muitos feridos", declarou o treinador ao término do jogo, quando ainda não se sabia a gravidade do ocorrido.

Mas pelo que foi realizado dentro de campo, a imprensa do mundo todo não poupou elogios para descrever a façanha realizada pelo Real Madrid.

- "Donos do universo" -

O jornal esportivo Marca, tradicionalmente mais próximo ao time merengue, enalteceu os "donos do universo", enquanto o Mundo Deportivo, mais ligado ao Barcelona, qualificou o técnico Zinedine Zidane como um mito. O francês guiou as estrelas ao bicampeonato consecutivo inédito da competição.

Zidane já tinha conquistado a Champions como jogador, em 2002, marcando gol espetacular na final contra o Bayer Leverkusen, mas agora ampliou sua lenda com treinador.

Ninguém havia vencido de maneira consecutiva o torneio desde Arrigo Sacchi, em 1989 e 1990, o emblemático estrategista do Milan. Desde a inauguração do formato atual do torneio, em 1992-1993, nenhum time tinha revalidado a coroa.

Zidane, como habitual, se manteve tranquilo, mas também participou da euforia de sábado.

"Estou muito feliz porque foi um ano espetacular. Não posso sonhar mais. Ganhamos a Liga na última rodada e agora a Champions", celebrou Zizou.

Em Portugal, a capa do jornal A Bola coroava "para a eternidade" o ídolo nacional Cristiano Ronaldo, que brilhou e marcou dois gols na vitória sobre os italianos.

Com a grande atuação, CR7 conquistou a quarta Liga dos Campeões de sua carreira e deu grande passo para levar a quinta Bola de Ouro, o que o colocaria no mesmo patamar do argentino Lionel Messi.

"Posso chegar até onde me deixarem", afirmou Cristiano depois de ser perguntado onde está o limite. "Foi uma temporada única. Meu time esteve excepcional no jogo e eu fui muito bem", comemorou o craque.

- Madri se prepara -

As estatísticas existem para comprovar a excelente temporada do luso, artilheiro da Liga dos Campeões com 12 gols. Tudo sem perder os nervos, em temporada em que foi acusado de fraude fiscal por conta das famosas revelações do "Football Leaks".

CR7 foi o primeiro jogador a quebrar a barreira mítica dos 100 gols na Champions, e tem atualmente 106, enquanto Messi soma "apenas" 94.

A festa em Madri começou desde o apito final do jogo, mas com a volta dos heróis do título a grande comemoração está marcada.

Nesta temporada, o Real venceu também a Liga espanhola, depois de cinco anos de hiato. Os títulos simultâneos no país e no continente eram esperados desde 1958.

A equipe vai desfilar em um ônibus aberto pelas ruas da capital espanhola. O fim do passeio triunfal está previsto para o estádio Santiago Bernabéu, onde o grito de campeão vai soar com força mais uma vez.

* AFP