Rodada de abertura da segunda fase da Terceirona tem quatro jogos no final de semana

Entrevero

A primeira rodada da segunda fase da Terceirona terá dois jogos sábado e dois no domingo.

Pelo Grupo C, a partida será às 15h de sábado. No Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o Novo Horizonte enfrenta o Sapucaiense. O outro jogo da chave ocorre nesta sexta-feira, entre Rio Grande e Inter. O confronto entre Riograndense-SM e Bagé foi cancelado porque o time de Santa Maria desistiu da competição.

Já no Grupo D prevê para sábado Gaúcho x Três Passos às 15h na Arena BSBios. No domingo, às 15h, outros dois jogos: no Alcides Santa Rosa, em Garibaldi, duelam PRS x Grêmio e no Estádio da Zona Sul, em Santo Ângelo, o Elite encara o Igrejinha.

Nesta fase, com a desistência do Riograndense-SM, 11 equipes estão divididas em dois grupos. Os quatro primeiros avançam para as quartas de final.