Sampaoli comanda primero treino da Argentina em Melbourne

Buenos Aires

Jorge Sampaoli comandou o primeiro treino como técnico da Argentina sem Lionel Messi, neste domingo, em Melbourne, segundo a Associação de Futebol Argentino (AFA).

O treinador contou com sete jogadores da seleção principal, entre eles Angel Di María, antes do primeiro amistoso no cargo, o clássico contra o Brasil na próxima sexta-feira, na Austrália.

O ex-treinador do Sevilla assumiu na última quinta, com a missão de classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2018.

A quatro rodadas para o fim da competição, a Argentina está na 5ª colocação das eliminatórias sul-americanas, o que lhe valeria apenas uma vaga na repescagem contra uma seleção da Oceania pelo direito de disputar o torneio.

O primeiro teste vai ser o duelo contra a seleção canarinha, líder e já classificada para o Mundial. Depois, a Albiceleste vai enfrentar Cingapura, dia 13 de junho.

Os jogadores fizeram exercício de defesa "para fechar espaços e aproveitar as posições dentro do campo de jogo", segundo informou a AFA. O próximo treino está previsto para segunda-feira, na parte da tarde.

