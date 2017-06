São José lidera, Novo Hamburgo é vice, e São Paulo está na lanterna

Série D

No Estádio do Vale, Novo Hamburgo venceu o Inter de Lages por 2 a 1 Foto: Adilson Germann,ECNH / Divulgação

Contando séries A, B, C e D, o São Paulo, de Rio Grande, foi o único time gaúcho derrotado no fim de semana. Em Santa Catarina, pela terceira rodada do Grupo A15, levou 3 a 1 do Brusque neste domingo (4) e agora divide com o XV de Piracicaba a lanterna de sua chave na Quarta Divisão, ambos com três pontos. Brusque e Operário-PR têm seis. No domingo que vem (11), recebe o Brusque.



No Grupo A16, também neste domingo, o Novo Hamburgo virou a partida contra o Inter de Lages no Estádio do Vale: 2 a 1, gols de Brida e Kanu. Foi a primeira vitória do campeão gaúcho, agora vice-líder, com quatro pontos. O São Bernardo tem nove, o Inter de Lages, três, e o Foz do Iguaçu, um. Na próxima rodada, domingo, o Noia visita o Inter de Lages.

No Grupo A17, o São José não se intimidou: superou o PSTC no Paraná, 3 a 1, gols de Kelvin, Mateus Totó e Rafinha. Com seis pontos, assim como o Ituano, o Zequinha assumiu a liderança pelo saldo de gols. PSTC e Metropolitano têm três. No próximo domingo, os gaúchos recebem o PSTC.