"São lendas": imprensa se derrete com 12ª Champions do Real Madrid

Madri

"O Madrid é o rei da era moderna": a imprensa espanhola comemorou o 12º título do Real Madrid, neste domingo, depois de vencer a Juventus por 4 a 1 na final da Liga dos Campeões e abocanhar o bicampeonato inédito do torneio.

"A demolidora vitória de Cardiff coroa o melhor time da era moderna", escreveu o jornal esportivo Marca, que estampou na capa: "Os donos do universo!".

"O melhor time do século XX é também o melhor do século XXI", acrescentou o diário, em referência aos seis títulos conseguidos entre 1956 e 1966 e as novas seis taças levantadas desde 1998.

"O 'doblete' de 2017 equipara este Real com o time lendário comandado por Di Stéfano", indicou o jornal antes de concluir: "o time de Zidane se coloca entre os melhores de todos os tempos por direito próprio".

O Marca enaltece o trabalho do português Cristiano Ronaldo, que "continua a sequência triunfal na Champions, fazendo uma final espetacular" com dois gols.

Já o jornal Mundo Deportivo destacou que o Real Madrid fez história ao se tornar o primeiro clube a vencer duas vezes seguidas a Liga dos Campeões na era moderna. O periódico ressaltou que Zinedine Zidane "se transformou em um mito no banco de reservas".

- CR7 no topo -

"O Real Madrid é o justo campeão", cedeu o jornal esportivo da Catalunha Sport, que indicou que "o ritmo imposto por Cristiano Ronaldo e o bom tom do time merengue deixou o time de Allegri sem defesa".

"Duas vezes lendário", titulou o jornal da capital espanhola AS, comemorando que "o Madrid despedaçou a Juventus em um segundo tempo para ser lembrado".

"Aquele material com o qual Di Stéfano cruzou o Atlântico há mais de 70 anos permanece inalterável com passar do tempo e transformou o Real em peça inquebrável na Copa da Europa", estipulou o jornal. "Nenhum outro clube está feito da mesma maneira e nenhum outro poderia chegar tão longe", acrescentou.

Ainda assim, destacou a contribuição de Cristiano na reta final da competição continental: "o português marcou 10 gols entre as quartas de final e a decisão, aumentando sua lenda de grande escalador dos topos mais altos".

Nos outros veículos de imprensa, a vitória do Real Madrid também ocupou espaço muito destacado.

"Supercampeões de época", titulou El Mundo, enquanto que a ABC optou por "Real Madrid sem limites" e La Razón por "Doze vezes reis".

* AFP