Seleção Brasileira começa a chegar em Melbourne e realiza treino físico

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Melbourne, na Austrália, na noite de sábado (3) (manhã de domingo na Austrália) para encarar dois amistosos marcados para o mês de junho: contra a Argentina, dia 9; e contra a Austrália, dia 13.



Tite ainda não chegou na capital australiana. O técnico gaúcho assistiu à final da Liga dos Campeões, em Cardiff, no País de Gales, e irá direto do aeroporto para o primeiro treino da Seleção em solo australiano, marcado para às 6h da manhã desta segunda-feira (horário de Brasília).

Pela manhã, visando melhor adaptação com o fuso horário, que está 13 horas na frente do horário de Brasília, os atletas que já se apresentaram seguiram com o preparador físico Fábio Mahseredjian para a academia do hotel.



Os jogadores que já estão no hotel são: o goleiro Diego Alves, os laterais Rafinha e Filipe Luís, os zagueiros Gil, Thiago Silva, Jemerson e David Luiz, o volante Fernandinho, os meias Renato Augusto, Giuliano e Philippe Coutinho, e os atacantes Gabriel Jesus, Douglas Costa e Taison.



Os demais jogadores se apresentarão até terça-feira (6), com exceção do goleiro Ederson, em razão do nascimento de sua filha. Ele só se apresentará na quinta-feira (8).



