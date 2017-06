Seleção brasileira vence a Polônia na estreia no Torneio de Montreux

Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou em Montreux com o pé direito. Após duas vitórias em amistosos contra a República Dominicana na última semana, o time comandado por José Roberto Guimarães superou a Polônia por 3 sets a 1 (25/20, 21/25, 25/23 e 26/24). Nesta quarta-feira, às 16h45, o Brasil encara a Alemanha, com transmissão do SporTV2.

Mesmo com a vitória, o time não empolgou. Ainda oscilando bastante, a seleção sofreu para conseguir o resultado positivo e teve como principais destaques as veteranas Natália e Tandara. O Brasil passa por um processo de reciclagem, com jogadoras com pouca rodagem internacional na equipe principal.



O primeiro set foi tranquila para as brasileiras, que viram as adversárias errarem bastante. Mesmo sem uma boa atuação, desperdiçando bolas bolas, o Brasil não teve a liderança no placar ameaçada e fechou em 25/20. Os erros do time verde e amarelo, porém, custariam caro no segundo set. Com problemas na recepção, apesar do ataque eficiente, a Seleção não conseguiu conter o crescimento polonês no início e final do tempo e acabou amargando a derrota.



Os dois últimos set foram bastante equilibrados, com ambas as equipes alternando entre bons e maus momentos. Mas, as boas atuações de Tandara e Natália, com 21 e 17 pontos, respectivamente, garantiram a vitória.



