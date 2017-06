Seleção feminina de vôlei estreia nesta terça-feira no Montreux contra a Polônia 

Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei começará a caminhada pelo sétimo título do Montreux Volley Masters nesta terça-feira. A equipe do treinador José Roberto Guimarães estreará na competição contra a Polônia, às 13h45min (horário de Brasília), em Montreux, na Suíça. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2.

Brasileiras e polonesas formam, ao lado da Alemanha e da Tailândia, o grupo B. Já a chave A conta com China, Holanda, Argentina e Suíça. As seleções se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos e as duas mais bem classificadas passarão às semifinais.

A seleção brasileira feminina de vôlei para o Montreux Volley Masters é formada pelas levantadoras Roberta e Naiane, as opostas Tandara, Edinara e Fernanda Tomé, as ponteiras Natália, Drussyla, Rosamaria e Amanda, as centrais Adenízia, Carol e Mara e as líberos Suelen e Gabi.

A ponteira e capitã Natália comentou sobre a importância do Montreux Volley Masters para o grupo brasileiro.

– Temos uma equipe jovem que precisa jogar contra grandes equipes para ganhar rodagem internacional. Nessa semana teremos a oportunidade de enfrentar diferentes escolas de voleibol e isso será importante para a formação do nosso grupo. Fizemos dois bons jogos na semana passada contra a República Dominicana e chegamos motivadas para essa competição. A Polônia é uma equipe tradicional e vamos precisar estar concentradas durante todo o confronto – afirmou Natália.

O treinador José Roberto Guimarães destacou o papel do Montreux Volley Masters também na observação de outras seleções.

– Nosso primeiro jogo é contra a Polônia que está em um processo de evolução. Aqui em Montreux também vamos ficar sabendo das modificações e do planejamento das outras seleções. A expectativa de ver como nossa equipe vai se comportar é muito grande. Sabemos que ainda precisamos melhorar o entrosamento e vamos evoluir nesse aspecto com os treinos e jogos – explicou José Roberto Guimarães.

Também nesta terça-feira acontecerão outros dois jogos em Montreux: China x Suíça, às 11h30, e Holanda x Argentina, às 16h15.

