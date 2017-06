Sporting faz oferta ao Fluminense e pode levar Wendel 

Mercado

O inevitável para a torcida do Fluminense está próximo de acontecer. O volante Wendel, uma das principais revelações da temporada, pode trocar o Tricolor pelo Sporting de Lisboa, de Portugal. Os portugueses fizeram uma oferta oficial para contar com o jogador e o Flu negocia para chegar aos valores desejados. O diário Lance apurou que, na primeira investida, o Sporting ofereceu cinco milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) para ficar com os 90% dos direitos econômicos do volante, números rechaçados pelo Flu.

Contudo, as conversas prosseguem e o Sporting está perto de formalizar uma nova investida de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões), números que a diretoria tricolor vê com bons olhos para liberar o volante. O próprio jogador já está ciente do interesse e não é contrário ao negócio.

— Realmente teve uma procura do Sporting para levar o Wendel e estamos negociando. As partes envolvidas estão debatendo o que é melhor para o jogador e para o Fluminense e aguardamos uma solução do caso. Tenho um representante em Lisboa cuidando da situação toda — confirmou, ao Lance, o empresário de Wendel, Carlos Henrique Brasil.

Como de praxe, a diretoria do Fluminense não comenta negociações. Quem está à frente do negócio é o gerente de futebol, Marcelo Teixeira. A ideia inicial do Fluminense era se desfazer antes de Douglas, outro volante da base, em vez de Wendel, que entrou na equipe e não saiu mais. Contudo, as ótimas atuações da revelação despertaram rapidamente o interesse do futebol europeu.

Aos 19 anos, Wendel fez apenas 21 jogos com a camisa do Fluminense e marcou um gol.



