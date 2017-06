Entrevero

A segunda rodada da segunda fase da Terceirona terá quatro jogos nesta quarta-feira. Pelo Grupo C, às 15h, jogam Sapucaiense x Rio Grande, no Estádio Arthur Mesquita Dias. Às 19h30min, o Bagé estreia na segunda fase enfrentando o Novo Horizonte, na Pedra Moura, às 19h30min. Com a desistência do Riograndense-SM, o Inter folga na rodada.

A liderança da chave é do Inter, único a vencer na primeira rodada. O segundo lugar é dividido entre Novo Horizonte e Sapucainese. O Rio Grande, que perdeu o jogo inicial, está na lanterna.

Pelo Grupo D, às 15h, jogam Três Passos x PRS, em Três Passos. Às 19h, se enfrentam Igrejinha x Gaúcho, no Carlos Schwingel. A partida entre Grêmio e Elite foi transferida para 21 de junho.

Nesta chave, a liderança é do Igrejinha, que tem os mesmos três pontos de PRS e Gaúcho, mas dois gols de saldo. Grêmio, Três Passos e Elite ainda não pontuaram.

A segunda fase tem dois grupos de seis times. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.