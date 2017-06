Theo Hernández é denunciado por suposta agressão sexual

Madri

O francês Theo Hernández está sendo investigado, segundo informações de uma fonte policial, nesta segunda-feira, depois de ser denunciado por suposta agressão sexual em Marbella, no sul da Espanha.

"Ele foi denunciado por agressão sexual e está sendo investigado", afirmou a fonte, que não revelou mais detalhes e insistiu que não há nenhum detido.

O jogador, emprestado pelo Atlético de Madri ao Alavés, está sob o radar do Real Madrid para a temporada de contratações. Theo teria prestado depoimentos na delegacia, sem ser preso em nenhum momento, segundo a imprensa espanhola.

O jornal El Español afirmou que o fato teria ocorrido em uma discoteca em Marbella, no último sábado, quando a denunciante, que seria amiga do jogador, teria feito a queixa após ter relações sexuais com o zagueiro em seu carro.

Theo teria negado a parar quando ela pediu, forçando a relação antes de a tirar do veículo, segundo versão publicada pel oEl Español.

"Ele está livre e não há nada por enquanto. Estão investigando e nada mais", garantiu o agente do jogador à AFP.

Theo Hernández, de 19 anos, é irmão do jogador do Atlético de Madri Lucas Hernández, que foi condenado junto com sua ex-namorada a 31 dias de trabalho comunitário, por um caso de violência doméstica mútua em fevereiro. Os dois também precisam se manter afastados e sem se comunicar durante seis meses, culpados de "delito de maltrato em âmbito familiar".

* AFP