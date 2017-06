Torcedor Xavante: trazemos boas lembranças da cidade de Natal

Série B

O Xavante volta a campo hoje em rodada cheia da Série B. E estamos cheios de esperança em uma reprise da nossa visita ao Rei Pelé em 2016, quando vencemos o CRB, de virada, por 2x1, gols de Ramon e Nathan Cachorrão. A partida foi realizada em 29 de julho. Foi nossa primeira vitória fora de casa na competição. E hoje seria a primeira vitória fora de casa na competição mais uma vez.

Mas para isso precisamos, antes de qualquer coisa, de um time equilibrado. Como o que ganhou do Náutico, na Baixada. Dois volantes, Leandro Leite e João Afonso, Wagner e Rafinha nas meias e Bruno Lopes e Rodrigo Silva na frente. Com uma semana de trabalho espero que o entrosamento e o preparo físico, sobretudo do meia Wagner e do meia atacante Rafinha, tenham evoluído. Esses jogadores em plena forma e com ritmo de jogo serão vitais na jornada xavante na Série B.

Talvez fosse a hora também de Itaqui ou Nem em uma das volâncias para uma saída de bola mais qualificada e sem perder poder de marcação. Leandro Leite não vem bem e deveria dar um tempo no banco, assim como Marlon na lateral esquerda. Após um primoroso 2016, o lateral canhoto não vem bem nesta temporada. Seria uma oportunidade para vermos o lateral Breno.

Adversário

O CRB fez um treino apronto com portões fechados na segunda-feira (05). Destaque para a volta do atacante Mailson, liberado pelo departamento médico do CRB. O adversário tem sete pontos e está em sétimo lugar. São dois pontos a mais do que o Xavante que está na décima terceira posição. A partida começa às 21h30 no Rei Pelé. Avante!