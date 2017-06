Única chance de Gre-Nal na Primeira Liga será para apontar o campeão

Seria o último clássico de 2017

Ainda não será nas quartas de final. Mas segue viva a chance de um Gre-Nal pela Primeira Liga. Seria na decisão do torneio, com data ainda indefinida, conforme indica o diagrama divulgado nesta segunda-feira pela organização do torneio.



Nas quartas de final, o confronto dos gaúchos será contra os mineiros. Enquanto o Grêmio enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão, dia 30 de agosto, às 19h15min, o Inter receberá o Atlético-MG, em data a ser confirmada.

Caso avance, o Grêmio cruzará com o vencedor do confronto entre Londrina e Fluminense. Já ao Inter caberá como adversário o classificado da partida entre Flamengo e Paraná.



Nesse caso, Grêmio e Inter só terão chance de se enfrentar em uma final, em jogo único. Na edição de 2016 da Primeira Liga, houve Gre-Nal na primeira fase, finalizado sem gols.



Os jogos das quartas de final acontecerão em meio a data Fifa. Por isso, não ocorrerá conflito de datas com o calendário da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.