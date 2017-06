Vice-campeão da Liga Europa, Peter Bosz deixa o comando do Ajax e acerta com o Borussia Dortmund

Troca de comando

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o técnico holandês Peter Bosz, vice-campeão da Liga Europa com o Ajax. O contrato assinado vai até 2019.

Aos 53 anos, sendo 17 deles como treinador, Bosz vai dirigir seu segundo time fora da Holanda. Em 2016, ele teve uma curta passagem pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, antes de assinar com o Ajax.

Ainda que não tenha conquistado títulos de expressão na carreira, Bosz é conhecido por trabalhar bem com grupos jovens, assim como fez no Ajax, onde chegou à final da Liga Europa com uma formação que tinha média de 22 anos.

O Borussia buscava um técnico desde a saída de Thomas Tuchel, no final da temporada alemã. O primeiro nome buscado foi o de Lucien Favre, mas o Nice não aceitou negociar seu treinador. Com isso, Bosz virou o favorito. Ainda não foram divulgadas informações sobre qualquer tipo de compensação do clube alemão para o Ajax, uma vez que o técnico tinha mais dois anos de contrato.