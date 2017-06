Voo da Chapecoense arremete em Passo Fundo e pousa em Porto Alegre

Retorno

A Chapecoense ainda não conseguiu voltar para casa depois da vitória de domingo, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte-MG. Ontem o time ficou em São Paulo pois o voo para Chapecó foi cancelado.



Na manhã desta terça-feira o aeroporto Serafim Enoss Bertaso continuou fechado e o time tentou ir a Passo Fundo-RS, mas o voo arremeteu por volta das 13h e a delegação acabou indo Para Porto Alegre, onde chegou próximo das 14h.



Leia mais

Grêmio aguarda até 18h para saber se poderá viajar a Chapecó

CBF define Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão para o Maracanã

Geromel e Barrios são preservados, mas Bolaños treina no Grêmio



O Grêmio, adversário de amanhã à noite, às 21h45, na Arena Condá, também aguarda a abertura do aeroporto de Chapecó e, diante das más condições climáticas, solicitou adiamento do jogo.



Para reforçar o argumento informou que um carro de apoio do clube teve um acidente no deslocamento para a cidade catarinense. A CBF ficou de dar uma posição próximo das 18h.



DIÁRIO CATARINENSE