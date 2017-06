Ypiranga cede empate ao Macaé no Colosso da Lagoa pela Série C

1 a 1

Jogando no Colosso da Lagoa, o Ypiranga desperdiçou uma boa oportunidade de se posicionar na parte de cima da tabela do Grupo B da Terceira Divisão. O time saiu na frente, com gol de André Luiz, aos 17 minutos do primeiro tempo, mas viu Sanchez empatar para o Macaé aos 24 da segunda etapa.

Com o resultado, os gaúchos terminam a quarta rodada fora da zona de classificação. No domingo que vem, também em Erechim, o adversário é o Mogim Mirim.



A campanha do Ypiranga até agora: uma vitória, dois empates e uma derrota. Com cinco pontos, está quatro abaixo do líder da chave, o Volta Redonda.