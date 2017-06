Zidane descarta favoritismo do Real na Champions: "50% para cada time"

Um técnico cauteloso

Como de praxe, o técnico Zinedine Zidane descartou qualquer favoritismo do Real Madrid na final da Liga dos Campeões diante da Juventus, neste sábado, às 15h45min (de Brasília), em Cardiff. Para o treinador, cada equipe tem 50% de chances de conquistar o título.

— Não há pressão. O Real Madrid sabe viver com pressão sempre. Vivi como jogador e agora como treinador. Vocês como jornalistas também sabem como é esse clube. Dizem que somos favoritos, mas não é assim no futebol, ainda mais em finais. Não somos favoritos, nem a Juve. É 50% a 50%. Estamos aqui e vamos tentar fazer o máximo possível para ganhar esta Liga dos Campeões _ esquivou-se Zidane, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Leia mais:

Quais são os clubes já classificados ao Mundial de Clubes

Real viaja para Cardiff com ídolos Raúl e Roberto Carlos no avião

Sem renovar com o Nice, Balotelli entra na mira de outros dois clubes



Este pode ser o terceiro título da Champions da carreira de Zidane. A primeira foi ainda como jogador do Real Madrid, a outra foi na temporada passada, já como técnico merengue.

O treinador fez questão de esconder mais uma vez a escalação do Real Madrid para o grande duelo. Bale e Isco disputam uma vaga ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema. O atacante galês, que jogará em casa, em Cardiff, retornou de lesão e está à disposição.

— Não vou dizer quem vai jogar. Eu dizia que são dois jogadores que podem jogar juntos. Quando vejo o elenco, o bom é que estejam todos preparados. Não só no ânimo, mas fisicamente. Me interessa que cheguemos todos no fim da temporada com nível muito alto. Amanhã vocês saberão como vamos jogar.

Na coletiva, Zidane foi perguntado quem seria o grande nome do Real Madrid se ele e Cristiano Ronaldo atuassem juntos.

— Cristiano Ronaldo. Seguramente. Porque ele faz gols. O mais importante é isso — respondeu o treinador, direto, antes de elogiar mais uma vez o camisa 7:

— É uma boa pessoa, porque se preocupa com os demais. O que destaco é o que ele faz profissionalmente. Ele quer mais sempre. No treino quer ganhar. Isso acrescenta à equipe. E o que mais me importa é querer sempre ganhar. Ele tem uma vontade dentro dele, é um líder nato. Fora, é uma boa pessoa e se preocupa com todos.

*LANCEPRESS