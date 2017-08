América-MG anuncia contratação do lateral Ceará, ex-Inter

Reforço

O América-MG anunciou, através do seu site oficial, a contratação do lateral veterano Ceará, de 37 anos. O jogador, que estava sem clube desde que deixou o Internacional, em junho, assinou até o final da Série B do Brasileirão.

O clube é o líder da competição, com 36 pontos, três a mais que o ex-clube de Ceará, Inter, na vice-liderança. O reencontro com o Colorado pode acontecer dia 26 de setembro, quando o clube mineiro vai ao Beira-Rio enfrentar os gaúchos.

O técnico Enderson Moreira avaliou como positiva a contratação de Ceará. Para ele, o lateral poderá contribuir muito com sua experiência em busca do acesso na Série B.

– A lateral direita é uma das posições que não tínhamos um reserva imediato, talvez a única que tivemos muitos problemas desde o começo da temporada. O Ceará é uma atleta experiente, com uma capacidade ótima para nos ajudar muito na sequência da Série B. Assim que ele tiver condições, ele vai nos servir como uma ótima opção – afirma.

Ficha do atleta

Nome completo: Marcos Venâncio de Albuquerque

Data de nascimento: 16/6/1980 (37 anos)

Local de nascimento: Crato (CE)

Altura: 1,75m

Peso: 75 kg

Clubes: Gama-DF (1999), Santos-SP (1999), Portuguesa Santista-SP (2000), São José-SP (2000), Santa Cruz-PE (2001), Botafogo-RJ (2002), Coritiba-PR (2002/2003), São Caetano-SP (2004/2005), Internacional-RS (2005/2007 e 2016/2017), Paris Saint-Germain-FRA (2007/2012), Cruzeiro (2012/2015) e Coritiba (2016).

Títulos: Campeonato Brasiliense (1999), Campeonato Paranaense (2003), Campeonato Paulista (2004), Taça Libertadores (2006), Mundial de Clubes (2006), Recopa Sul-Americana (2007), Copa da Liga Francesa (2007/2008), Copa da França (2009/2010), Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e Campeonato Mineiro (2014).

