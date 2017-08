Americana Reese é tetracampeã mundial do salto em distância

Paris

A americana Brittney Reese, 30 anos, conquistou seu quarto título de campeã do mundo no salto em distância com marca de 7,02 metros, nesta sexta-feira no Mundial de atletismo de Londres.

Reese, vice-campeã olímpica, superou a russa Darya Klishina (7,00 m), que competiu como atleta neutra, e a americana Tianna Bartoletta (6,97 m), atual campeã mundial e olímpica.

Medalhista nos últimos cinco grande eventos que participou, a sérvia Ivana Spanovic, que atrasou sua preparação devido a uma lesão sofrida em junho, terminou ao pé do pódio, a um centímetro do bronze.

Com quatro atletas separadas por apenas seis centímetros, esta foi a prova mais acirrada das últimas 16 edições de Mundiais.

Aos 30 anos, Reese conquistou o ouro pela quarta vez na carreira, após Berlim-2009, Daegu-2011 e Moscou-2013. Em 2012, foi campeã olímpica em Londres.

Ex-jogadora de basquete, Reese conquistou pelo menos um título de uma grande competição a cada ano entre 2009 e 2013, somando disputas indoor e outdoor.

* AFP