Anderson Talisca entra na mira da Internazionale de Milão

Mais um brasileiro está na mira de gigantes da Europa para a temporada 2016/2017. O nome da vez é o do baiano Anderson Talisca, que está na mira da Inter-ITA. O jogador, que foi revelado pelo Bahia, se destacou no Benfica, de Portugal, e desde a última temporada estava emprestado ao Besiktas, da Turquia.

Segundo o jornal A Bola de Portugal, o Benfica recebeu uma proposta de 40 milhões de euros (cerca de 145 milhões de reais) dos italianos pelo passe em definitivo do jogador. O atleta está no futebol turco e por conta de problemas financeiros entre o clube português e o Besiktas o atleta não tem liberação para jogar. A informação da imprensa de Portugal da conta de que os turcos não pagaram os 2 milhões de euros (cerca de 7,5 milhões de reais) pelo empréstimo do jogador.

Anderson Talisca tem 23 anos e, na última temporada, participou de 31 jogos com a camisa do clube turco. Foram 16 gols marcados e 6 assistências em três campeonatos disputados (UEFA Champions League, Europa League e Campeonato Turco). O jogador um dos destaques do time de Istambul na conquista do título nacional.