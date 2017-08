André Silva: a Sogipa merece todas as homenagens possíveis

150 anos da Sogipa

Um clube de relevância nacional e com mais de um século de vida em Porto Alegre.

Num primeiro momento, quem ler o enunciado acima irá pensar em no Grêmio ou no Internacional. Porém, trata-se de uma instituição até mais antiga e que abriga tanto gremistas quanto colorados. Falo da Sociedade Ginástica Porto Alegre, a nossa querida Sogipa, de tanta tradição esportiva e de vital importância no contexto gaúcho.

Ao completar 150 anos de existência, a Sogipa merece todas as homenagens possíveis, por ser berço de grandes nomes do esporte brasileiro e mundial, como Renan Dal Zotto e Mayra Aguiar, apenas para citar dois destaques em uma incontável relação.

Por trabalhar com esporte, tive e tenho o privilégio de acompanhar alguns momentos desta história que não para de ser escrita pelos sergipanos. Ter visto João Derly em ação e poder acompanhar a trajetória de Mayra Aguiar desde a medalha de Prata no Pan do Rio em 2007, passando por suas duas medalhas de bronze olímpicas, que tive o prazer e a oportunidade de narrar pela Rádio Gaúcha, são fatos que para sempre levarei com carinho na minha trajetória como jornalista esportivo, que acima de tudo tem paixão pelo esporte, assim como a Sogipa e seus representantes demonstram ter.

Que muito mais medalhas sejam conquistadas, pois o esporte é algo que constrói e que bem utilizado é ferramenta importante em nossa sociedade.

*RÁDIO GAÚCHA