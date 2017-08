Andy Murray desfalca Masters 1000 de Cincinnati por lesão

Cincinnati

O escocês Andy Murray anunciou, nesta quarta-feira, que vai ficar de fora do Masters 1000 de Cincinnati, na próxima semana, por conta de lesão no quadril que o obrigou a não disputar o torneio de Montreal.

O anúncio do britânico coloca em dúvida sua participação no US Open, Grand Slam que começa no dia 28 de agosto, em Nova Iorque.

"Infelizmente não jogarei em Cincinnati enquanto continuo minha recuperação", comentou Murrey.

"Sempre gostei de jogar lá e espero voltar no ano que vem. Continuo trabalhando duro na quadra, com o objetivo de estar em Nova Iorque", acrescentou.

Murray pode perder o topo do ranking mundial de tênis ainda nesta semana, caso o espanhol Rafael Nadal chegue às semifinais do Masters 1000 de Montreal.

* AFP