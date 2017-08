AO VIVO: Tite convoca Seleção para jogos contra Equador e Colômbia

A lista

O técnico Tite convoca, a partir das 11h desta quinta-feira (10), os jogadores que vão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A coletiva do técnico será na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Já classificado para o Mundial, o Brasil enfrenta os equatorianos na Arena, em Porto Alegre, no dia 31 de agosto. O jogo contra os colombianos, fora de casa, será em 5 de setembro.

