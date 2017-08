Apodi promete colocar os dois lençóis em Jordi Alba em DVD 

Barça x Chape

O retorno de Alan Ruschel aos gramados na partida contra o Barcelona nesta segunda-feira, após se recuperar do acidente aéreo com o avião da Chapecoense em 2016, emocionou muito o mundo inteiro. Presente no confronto, o lateral-direito Apodi falou sobre o momento, que ficará marcado na história de todos no clube. De acordo com o atleta, os dois lençóis que deu em Jordi Alba, destaques no confronto, irão até para um DVD.

– Foram dois lances individuais que acontecem no momento. Vão para o DVD (risos), porque foi contra um dos maiores defensores do mundo e referência na posição. Fico feliz por ter a oportunidade de atuar no Camp Nou. Enfrentamos uma equipe que dispensa comentários, sem dúvida entre as maiores e melhores do mundo – disse o jogador.

Leia mais

"Momento épico, emocionante", destaca noiva de Follmann

O que disse a imprensa estrangeira sobre Barça x Chape

Barcelona goleia a Chapecoense em amistoso marcado por homenagens



– A emoção de estar ao lado do Alan em campo, além da presença do Neto e Follman, foi algo emocionante para todos. Esses caras merecem tudo de especial na vida deles. Não esqueceremos deste dia jamais e agradecemos ao Barcelona e a todas as torcidas do mundo esse carinho e essa linda homenagem a todos da Chape. O resultado fica em segundo plano. Guardaremos esses momentos pelo resto das nossas vidas – afirmou Apodi.

* Lancepress