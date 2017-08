Após resultados em Londres, Bolt comenta: "Um campeonato não vai apagar o que eu fiz"

Mundial de Atletismo

Após fazer a volta olímpica no Estádio Olímpico de Londres no último dia do Mundial de Atletismo, Usain Bolt atendeu, pela última vez como atleta profissional, aos jornalistas. Se despedindo da competição com um bronze nos 100m e uma lesão no posterior da coxa esquerda, o Raio conta que pretende relaxar um pouco após dez anos dedicados ao atletismo.

— Minha vida toda foi o atletismo, faço isso desde os dez anos, só sei fazer isso. Para mim, poder relaxar e curtir um pouquinho é animador — afirmou.

Tendo como última imagem nas pistas a queda no revezamento 4x100m, Bolt assegura que o Mundial de Londres não apagará seus feitos.

— Eu não acho que um campeonato vai mudar o que eu fiz. Eu lembro que depois de perder os 100m alguém me disse: não se preocupe, Mohammed Ali perdeu sua última luta — recordou o velocista de 30 anos, que completou:

— Todo esse campeonato foi com má sorte. Foi um dos campeonatos mais impressionantes dos últimos anos. Mas isso não tem só a ver comigo. Dei tudo o que eu podia, como eu sempre faço. Tudo acontece com uma razão, é a vida, não sei o que aconteceu.

Bolt também relembrou seus últimos momentos antes de entrar na pista para a sua última corrida como profissional.

— Meu técnico me pediu para eu ficar bem aquecido (antes da prova). Eu me aqueci. Mas depois que nos levaram para a área dos patrocinadores, ficamos lá um tempo. Resolveram fazer as cerimônias de premiação, não entendi muito bem.

Ele também contou como foram os primeiros momentos após a lesão.

— Depois da lesão eu só tentei chegar o mais rápido possível no hotel. Fui para o quarto, me tratei, falei com pessoas sobre o que estava acontecendo. Dormi um pouco, agora estou ainda aguardando para saber a gravidade da lesão.

Tendo a aposentadoria como algo resolvido e sem retorno, Usain acredita que seu legado é 'provar que, com trabalho duro, tudo é possível'.

— Eu provei que, com trabalho duro, tudo é possível. Só penso em trabalhar, não penso em limites. Estava sentado hoje dando uma entrevista, e foi irônico. Meu lema é "tudo é possível". Ninguém sabe o que vai acontecer em um campeonato. Mesmo estando do lado errado dessa frase dessa vez, é uma boa mensagem para se deixar para todos - comentou.

Sobre o futuro, Bolt ainda não sabe o que fará, mas o atletismo, certamente estará nos planos, afinal, como o próprio Raio disse, foi a modalidade que lhe deu tudo o que tem hoje.

— Ainda não sei o que vou fazer. É como eu disse, meu agente está falando com pessoas e estamos vendo de que maneira eu vou poder ajudar o esporte. O atletismo me deu tudo, então para mim é importante.

