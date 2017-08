ATL GreNal: a demissão de Espinosa no Grêmio e o time titular do Inter

Dupla Gre-Nal

O ATL GreNal desta sexta-feira (11) recebeu como convidado o jornalista Diogo Olivier. O programa repercutiu a demissão do ex-coordenador técnico do Grêmio Valdir Espinoza e o jogo do Inter, no próximo sábado, contra o Londrina.

Diogo falou sobre a saída de Espinosa do Grêmio, anunciada nesta quinta-feira. Na opinião do comentarista, faltou habilidade para a direção gremista na condução do assunto.

— O Espinosa não estava fazendo nada de diferente em relação a quando ele foi contratado. Qualquer empregador pode demitir um trabalhador por algo que ele deixa de fazer. Mas o Espinosa não é um funcionário qualquer. A saída dele não pode valer uma simples nota do clube de quatro linhas como se ele fosse um estagiário. Se o Grêmio avaliou que os serviços dele não serviam mais, acho que poderiam ter tido a habilidade de esperar até o final do ano para demiti-lo — opinou Diogo.

No segundo bloco, o assunto foi o Inter. Luciano Potter comemorou o fato de a torcida saber qual o time titular:

— É incrível. Mas estamos em 11 de agosto e só agora podemos dizer que o Inter tem um time titular.

Ouça o programa na íntegra:

