ATL GreNal: a maturidade do Grêmio diante do Godoy Cruz e a ausência de Geromel na lista de Tite

A classificação do Grêmio para as quartas de final da Libertadores e a convocação do técnico Tite para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa foram os destaques do ATL GreNal desta quinta-feira (10). O gremista Rodrigo Adams elogiou a maturidade do Tricolor, que buscou o resultado após ter saído atrás no placar:

— O que mais gostei no Grêmio foi que o time teve o poder de concentração mesmo após tomar o gol. Fomos maduros. Acho que a trinca de lideranças formada por Geromel, Maicon e Léo Moura é fundamental nesse processo.

Quando repercutiram a convocação de Tite para os jogos contra Equador e Colômbia, Luciano Potter opinou que o zagueiro do Grêmio Pedro Geromel merecia estar na lista.

— Geromel merecia ser convocado no lugar do Rodrigo Caio. Nenhum zagueiro está jogando melhor do que ele no Brasil — ressaltou Potter.

