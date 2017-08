ATL GreNal: alerta ao Grêmio contra o Godoy Cruz e o foco do Inter no segundo turno da Série B

Dupla Gre-Nal

Nesta terça-feira (8), o ATL GreNal discutiu as perspectivas do Grêmio contra o Godoy Cruz, nesta quarta-feira, pela Libertadores, e do Inter no segundo turno da Série B. Para o jornalista Rodrigo Adams, o Grêmio é favorito para passar pelos argentinos, mas precisa ter atenção.

— O Grêmio é favorito, mas é bom lembrar que Libertadores é torneio de mata-mata e, principalmente contra time argentino, não dá para vacilar. Time não pode entrar em campo pensando que jogo já está decidido — comentou Adams.

Já o colorado Luciano Potter entende que o Inter precisa jogar o segundo turno da Série B focado em ser campeão:

— O Inter tem que entrar no segundo turno pensando em título da Série B. O jogo contra o América-MG, inclusive, vai ser no Beira-Rio. O time tem que fazer valer sua superioridade técnica.

