Atletas do União terminam terceiro dia de finais do Troféu José Finkel sem medalhas

Natação

Os atletas do Grêmio Náutico União encerraram o terceiro dia de finais no Campeonato Brasileiro Absoluto/Troféu José Finkel 2017 sem medalhas, mas com superação de tempos. Todos os seis unionistas, tanto os que disputaram as finais A quanto B superaram as marcas obtidas durantes as eliminatórias realizadas na manhã, nesta quinta (10), no Complexo da Unisanta, Santos (SP). Quanto a colocação, Gustavo Louzada obteve a melhor posição, ao terminar em quinto lugar a prova dos 50m costas.

Outro ponto a ser destacado é o desempenho da equipe do GNU em uma das provas mais tradicionais, os 100m livre. Na prova dos 100m livre feminino, um feito raro: o clube teve duas representantes na final principal. Graciele Herrmann e Julia Volkmann. Graciele terminou a prova em sexto lugar e Julia, que no Finkel 2016 disputou a final B, terminou em sétimo. Já no masculino, foram dois representantes na final B, ambos medalhistas de bronze no revezamento 4x200m, realizado nesta quarta.

Leia mais:

Etiene Medeiros vence os 50m costas no Troféu José Finkel

Nadadores do Grêmio Náutico União conquistam duas medalhas de bronze no José Finkel

Caeleb Dressel, de 20 anos, iguala marca de Phelps no Mundial de Natação



Na prova, um dos caçulas da equipe, Lucas Peixoto, que se prepara para a disputa do Mundial Juvenil em duas semanas, comemorou o desempenho.



— Apesar de não ser meu melhor tempo pessoal, gostei do tempo, pois superei o da manhã e cheguei muito perto de superar minha própria marca — destacou o atleta ao final da prova.

Lucas, que era um dos mais jovens dos 100m livre, nadou a 50s38 e fez o terceiro melhor tempo. O outro representante da equipe era Fernando Scheffer, um dos quatro medalhista do revezamento 4x200 bronze do GNU no Finkel deste ano.

Carolina Bergamaschi e Ana Presumido nadaram a final B dos 50m peito e também superaram os tempos da manhã. Confira o desempenho dos unionistas nesta terceiro etapa de finais do Troféu José Finkel 2017:

100m livre feminino

Graciele Herrmann – 56s18 – 6º lugar

Julia Volkmann – 56s63 – 7º lugar

50m costas masculino

Gustavo Louzada – 25s86 - 5º lugar

100m livre masculino (final B)

Lucas Peixoto – 50s38 – 3º lugar

Fernando Scheffer – 50s55 – 4º lugar

50m peito feminino (final B)

Carolina Bergamaschi – 33s84 – 5º lugar

Ana Belen Presumido – 33s392- 6º lugar

*ZHESPORTES