Atual campeão, Chelsea perde em casa na estreia contra Burnley

Londres

Atual campeão da Premier League, o Chelsea foi derrotado pelo Burnley por 3 a 2, neste sábado, pela estreia em casa no campeonato inglês.

Os Blues terminaram a partida com dois jogadores a menos, devido às expulsões do zagueiro Gary Cahill, aos 14 minutos do primeiro tempo, e do meia espanhol Cesc Fàbregas, aos 37 da segunda etapa.

Os três gols dos visitantes saíram antes do intervalo, com Vokes abrindo o placar aos 24, Ward ampliando, aos 39, e Vokes mais uma vez, aos 42.

Na segunda etapa, o Chelsea tentou a reação com um homem a menos. O brasileiro William cruzou na área e encontrou o recém contratado Álvaro Morata, que cabeceou para diminuiur, aos 23. Aos 43, Morata deu bela assistência para o brasileiro David Luiz encher o pé marcar, já com apenas nove jogadores em campo.

No último minuto do jogo, o Chelsea quase arrancou o empate, mesmo com dois jogadores a menos.

Mais cedo, o Liverpool abriu os jogos deste sábado, pela primeira rodada da Premier League, com empate emocionante em 3 a 3 com o Watford, que evitou a derrota aos 49 minutos do segundo tempo.

O italiano Stefano Okaka abriu o placar para o Watford, aos 8 minutos do primeiro tempo. O Liverpool conseguiu o empate, aos 29, com o senegalês Sadio Mané tocando na saída do goleiro brasileiro Gomes. Três minutos depois, o francês Abdoulaye Doucouré colocou os donos da casa na frente mais uma vez.

Os Reds voltaram a empatar com o brasileiro Roberto Firmino, cobrando pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o egípcio Mohamed Salah conseguiu a virada para o time do técnico alemão Jurgen Klopp.

O time vencia fora de casa até os 49 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Miguel Britos conseguiu o empate para o Watford, após cobrança da escanteio e com a participação do brasileiro Richarlison.

Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória do Everton por 1 a 0 sobre o Stoke, com gol do astro Wayne Rooney, e para a amarga visita do Huddersfield ao Crystal Palace, com vitória por 3 a 0 para os visitantes. Ainda neste sábado, o Manchester City visita o Brighton.

No domingo, Newcastle-Tottenham e Manchester United-West Ham completam a rodada, que começou com a vitória do Arsenal por 4 a 3 sobre o Leicester, no jogo de abertura da Premier League na sexta-feira.

- Resultados e classificação da 1ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Arsenal - Leicester 4 - 3

Watford - Liverpool 3 - 3

West Bromwich - AFC Bournemouth 1 - 0

Chelsea - Burnley 2 - 3

Crystal Palace - Huddersfield Town 0 - 3

Everton - Stoke 1 - 0

Southampton - Swansea 0 - 0

(13h30) Brighton and Hove Alb - Manchester City

- Domingo:

(09h30) Newcastle - Tottenham

(12h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 3 1 1 0 0 4 3 1

. Everton 3 1 1 0 0 1 0 1

. Burnley 3 1 1 0 0 3 2 1

. Huddersfield Town 3 1 1 0 0 3 0 3

. West Bromwich 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Liverpool 1 1 0 1 0 3 3 0

. Southampton 1 1 0 1 0 0 0 0

. Swansea 1 1 0 1 0 0 0 0

. Watford 1 1 0 1 0 3 3 0

10. Chelsea 0 1 0 0 1 2 3 -1

. Leicester 0 1 0 0 1 3 4 -1

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton and Hove Alb 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 3 -3

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Stoke 0 1 0 0 1 0 1 -1

. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 0 1 -1

* AFP