Barcelona mais próximo de contratar o substituto de Neymar

Fim da novela?

Após o fim da novela na venda do atacante brasileiro Neymar ao PSG, o Barcelona está muito próximo de encerrar o seu segundo drama nesta janela de transferências. O clube espanhol está perto de anunciar a contratação de Ousmane Dembélé, atacante do Borussia Dormund, da Alemanha.

Leia mais:

Segundo o L'Equipe da França, a negociação deve ser concretizada nas próximas horas. O Borussia Dortmund recebeu uma proposta de 130 milhões de euros( cerca de 480 milhões de reais) pela contratação do jovem atacante francês de 20 anos. Ainda segundo a impressa europeia o desfecho da ida de Dembélé ao Barcelona já é considerada eminente.



Ousmané Dembélé não se apresentou para o treinamento desta quinta-feira com o elenco do Borussia, o que deixa ainda mais clara a possibilidade de acerto do jogador com a equipe catalã. O técnico da equipe alemã, Peter Bosz, destacou que não houve justificativa para a ausência do jogador, mas que aguarda o atleta para a próxima atividade.